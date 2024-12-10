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İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi

İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
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51 yıl sonra Suriye topraklarına giren İsrail'in toprak işgalini sürdürmesine Hizbullah'tan tepki gecikmedi. Dünyaya açık bir uyarıda bulunan Hizbullah'ın açıklamasında İsrail'in "Golan Tepeleri'nde daha fazla toprak işgal ettiği" ve "Suriye'nin savunma kabiliyetlerini yok ettiği" vurgulandı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından tampon bölgeyi ele geçirmesi ve ülkenin birçok bölgesine hava saldırıları başlatmasına tepki gösterildi.

"KARDEŞ ÜLKEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMİDİR"

Açıklamada, "Siyonist düşmanın Suriye topraklarında işlediği sürekli suçlar, ister Golan Tepeleri'nde daha fazla toprak işgal ederek ister Suriye devletinin savunma kabiliyetlerini vurarak ve yok ederek olsun, Suriye devletinin ve halkının egemenliğine yönelik açık bir saldırganlık, küstahça bir ihlal ve bu kardeş ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.

"SURİYE TOPRAKLARININ VE HALKININ BİRLİĞİNİN KORUNMASI GEREKİYOR"

İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına da değinilen açıklamada, İsrail'e tüm siyasi ve hukuki alanlarda baskı uygulanması çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Suriye'ye ve halkına desteğimizi teyit ederken, Suriye topraklarının ve halkının birliğinin korunması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ İŞGALİ

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

GOLAN TEPELERİ 1967'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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