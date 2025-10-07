Haberler

İsrail Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'a geldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İsrail Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
Haber Videosu

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk, 6 Meksikalı aktivist, Ürdün'ün başkenti Amman'dan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi. Bir aktivist, "Gazze'de ateşkes olana kadar durmayacağız. Gazze'deki soykırımın bitmesi için devletler İsrail'e tam ambargo uygulamalı." dedi.

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için çıktıkları yolda İsrail saldırısına uğrayan ve alıkonulan15 Küresel Sumud Filosu aktivistini taşıyan uçağın İstanbul'a indiği bildirildi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KARŞILADI

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na 16.35'te hareket eden THY uçağı, saat 18.50'de havalimanına ulaştı. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

İsrail Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'a geldi

"TÜM DÜNYA BUNU SEYRETTİ"

İstanbul'a gelen aktivistlerden biri yaşadıklarını "Sumud kararlılıkla yoluna devam etti ve geri adım atmadı. Ancak siyonist zorba, Akdeniz'de uluslararası sularda tüm hukuku yok sayarak 44 gemimizle birlikte askeri operasyonla ele geçirdi. Orada belli bir süre cezaevi süreci geçirdik. Filo şiddetsiz bir eğilimle insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak için yola çıkmıştı. Buna rağmen İsrail bu filoya saldırdı ve tüm dünya bunu seyretti.

Bundan sonra yapılması gerekenler ş: Artık devletler el atmalı. İsrail Gazze'de soykırıma devam ettiği sürece İsrail'e karada, havada ve denizde tam bir abluka, tam bir ambargo yaşatmalı ki bu katliam bu soykırım dursun ve İsrail'e gereken cevap verilsin. Biz Gazze'de ateşkes olana kadar durmayacağız." ifadeleriyle anlattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Öte yandan İsrail'in alıkoyduğu ve işkence ettiği aktivistlerden kritik bir hamle geldi. Aktivistler, İsrail hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar.

İSRAİL'DEN ÜRDÜN'E GEÇMİŞLERDİ

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 131 aktivist bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçiş yapmıştı. Ürdün'e geçiş yapan aktivistler arasında 15 Türk vatandaşı da bulunuyordu.

İsrail Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'a geldi

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Bunların uçak bilet paraları vatandaşın vergılerınden ödenmesın

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Ozkan:

ben ödedim sen merak etme

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 358.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Yahu şu yabancılar vicdani açıdan eylem yapıyorda neden biz hep dini referans alıyoruz?Dilerim ülkelerine döndüklerinde ışit,hamas,htş,müslüman kardeşler sempatizanı diyerek gözaltına alınmazlar!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Gereği yapıldı

Yeni mobil uygulama geliyor, ismi de bir hayli ilginç
Rekabet Kurumu'ndan Şişecam ve Karacalar'a soruşturma! Ceza verilmesi talep edildi

İki dev şirketin yaptıkları pahalıya patladı
Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında

Emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.