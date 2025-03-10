İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine bomba yağdırdı

İşgalci İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor.

İSRAİL UÇAKLARI, SURİYE'DE 17 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail uçakları, ülkenin güneyinde yer alan Dera ili kırsalındaki Cebeb ve İzra'da bulunan 12. Tugay ve 89. Alay'a saldırdı. Toplamda 17 hava saldırısı düzenlenerek askeri teçhizatların hedef alındığı öğrenildi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

GOLAN TEPELERİ 1967'DEN BU YANA İŞGAL ALTINDA

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.