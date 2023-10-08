İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Şaban ailesinin tüm fertleri hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda anne-baba ve 4 çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail Savaş Uçakları Gazze'de 6 Kişilik Bir Aileyi Öldürdü

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısında 6 kişilik ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Nasr Mahallesi'nde Şaban ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda anne-baba ile 4 çocuklarının yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Anne İnas Şaban'ın kardeşi Fethi Şaban, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, kız kardeşi İnas, eniştesi Nezir ve yeğenleri Ömer, Gade, Betül ve Ahmed'in evlerine uyarı yapılmadan aniden düzenlenen bombardımanda hayatını kaybettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.