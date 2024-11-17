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İsrail Saldırısında Hizbullah Basın Sorumlusu Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında Hizbullah Basın Sorumlusu Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah basın sorumlusu Muhammed Afif yaşamını yitirdi. Afif, örgütün kamuya mal olmuş nadir yüzlerinden biriydi. Saldırıda ayrıca başka kayıplar da bildirildi.

İsrail’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda Hizbullah’ın basın sorumlusu Muhammed Afif’in hayatını kaybettiği kaydedildi. Afif, örgütün kamu tarafından bilinen ve geriye kalan nadir yüzlerinden biriydi.

En son hafta başında bir basın toplantısında görülmüştü.

11 Kasım’daki açıklamasında Afif, Lübnan ve Hizbullah’ın uzun bir savaşa hazır olduğunu aktarmıştı.

Reuters’a konuşan Lübnan’dan iki güvenlik kaynağı Afif’in hayatını kaybettiğini belirtirken Hizbullah’tan henüz bir teyit gelmedi.

Afif, 27 Eylül’de öldürülen Hasan Nasrallah'ın uzun yıllar boyunca basın danışmanlığını yaptı.

Saldırıdan önce İsrail ordu sözcüsünün sosyal medya hesaplarında bölgenin boşaltılmasına dair bir uyarı olmadığı göze çarptı.

Saldırının gerçekleştiği Beyrut'un merkezindeki Ras El Naba mahallesinde İsrail’in savaşı yüzünden şehrin güneyinden göç eden çok sayıda kişi yaşıyor.

İsrail’in kentin güneyine düzenlediği bir başka saldırıda ise bir asker öldü, üç kişi yaralandı.

İsrail açıklamalarına göre Pazar günü öğleden sonra Lübnan’dan 20 füze fırlatıldı, hepsine müdahale edildi.

Gazze’de onlarca kişi öldü

Diğer yandan Gazze’de yetkililer, Pazar günü İsrail ordusunun Beyt Lahya mahallesinde bir binaya düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu en az 72 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu gece boyunca Beyt Lahya mahallesindeki binaları ve evleri hedef aldı.

Onlarca kişi ise halen kayıp.

İsrail ordusu, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada gece boyu süren saldırılarda “teröristlerin hedef alındığını” iddia etti.

Saldırılar sürekli devam ettiği için yaralıları enkazdan çıkarmanın zor olduğu belirtildi.

Ayrıca mülteci kamplarını ve Gazze'nin başka merkezlerini hedef alan diğer saldırılarda en az 20 kişinin öldüğü kaydedildi.

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