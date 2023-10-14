İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden Reuters Kameramanı İssam Abdullah Son Yolculuğuna Uğurlandı

İsrail'in Lübnan sınırında gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden Reuters haber ajansı kameramanı İssam Abdullah için Lübnan'ın güneyindeki El Hiyam köyünde cenaze töreni düzenlendi. Abdullah'ın naaşı yüzlerce kişinin katılımıyla köy mezarlığında toprağa verildi.

İsrail'in dün Lübnan sınırı üzerinde gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden Reuters haber ajansı kameramanı İssam Abdullah son yolcuğuna uğurlandı.

Lübnanlı gazeteci Abdullah için Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı El Hiyam köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Abdullah'ın cenazesi önce baba evine getirildi. Ardından İmam Zeynelabiddin Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Abdullah'ın ailesi, arkadaşları ve birçok gazetecinin katıldığı cenaze töreninde " İsrail'e ölüm" sloganları atıldı.

Camiden köy mezarlığına kadar omuzlarda taşınan Abdullah'ın naaşı yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki gerginliği takip eden gazeteciler dün saldırıya uğramıştı. Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.

Reuters'tan yapılan açıklamada, Abdullah'ın İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle öldüğü ifade edilmişti.