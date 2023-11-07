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İsrail Saldırılarıyla Gazze'de Büyük Yıkım

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda kentteki camiler, hastaneler, okullar ve diğer birçok yapıda büyük hasar meydana geldi. 192 cami çeşitli şekillerde hasar görürken, 56'sı tamamen yıkıldı. Ayrıca, 10 bin binanın yerle bir olduğu, 222 bin konutun hasar aldığı ve sağlık sektöründe ciddi hasarların olduğu belirtildi.