İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 1461'e yükseldi

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1461'e, yaralı sayısının ise 4 bin 430'a ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 39 artarak 1461'e, yaralı sayısının ise 136 artarak 4 bin 430'a yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 129 çocuk, 97 kadın ve 54 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı