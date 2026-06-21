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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 106'ya yükseldi

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 106'ya yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 106 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 153 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında 135 sağlık çalışanı bulunuyor.

İSRAİL ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 106'ya yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında 4 bin 106 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 153 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenler arasında 135 sağlık çalışanı yer alırken, 406 sağlık çalışanı da yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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