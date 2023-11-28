İsrail Saldırılarında Gazze'deki Merkez Kütüphane Hedef Alındı

Gazze Şeridi'ndeki Merkez Kütüphane, İsrail savaş uçaklarının saldırılarının hedefi oldu. Binlerce tarihi belge ve kitap yok oldu.

Gazze Şeridi'ndeki Merkez Kütüphane, İsrail savaş uçaklarının 7 Ekim'de başlayan saldırılarının hedefi olmaktan kurtulamadı.

Gazze Belediyesinin kamu binası olarak bilinen, tarihi belge ve kitapların yer aldığı bölgenin en büyük kütüphanesi, kentte yaşayanlar tarafından "Filistin'in hafızası" şeklinde anılıyor.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail hava saldırılarında vurulan Gazze'nin merkezindeki El-Vahde Caddesi üzerindeki Merkez Kütüphanesinde, binlerce tarihi belge ve çeşitli bilim dallarındaki kitaplar yok oldu.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, AA'ya yaptığı açıklamada, kütüphanelerin bombalanmasının milli kültür, miras ve tarih üzerinde ciddi taribat yarattığını söyledi.

Uluslararası kültürel kuruluşlara Gazze Şeridi'nin kültürel ve tarihi mirasına yönelik saldırıları durdurmaları ve kınamaları çağrısında bulunan Muhenna, "İsrail, Gazze Merkez Kütüphanesini doğrudan hedef alarak binlerce tarihi belge ve kitabı yok etti. İsrail saldırılarının amacı toplumda cehaleti yaymaktır. Merkez Kütüphanesinin hedef alınması bu amacı açıkça ortaya koymuştur." diye konuştu.

Merkez Kütüphanesinin İsrail bombardımanında bir moloz yığını haline geldiğini ifade eden Muhenna, şehrin tarihini ve gelişimini belgeleyen binlerce kitap ve belgenin yakılıp, tahrip edildiğine dikkati çekti.

"İsrail, Filistin kültürüne karşı en iğrenç suçları işledi." diyen Muhenna, İsrail'in "Filistin tarihinin her parçasını yok etmeye çalıştığını" vurguladı.

Muhenna ayrıca İsrail'in hava saldırılarında, Filistin'in en eski kültürel yapılarından biri olarak kabul edilen Reşad Şeva Kültür Merkezi'nin de tahrip edildiğini kaydetti.

Filistinli yetkili, UNESCO'ya İsrail'in kültürel merkezlere yönelik saldırıların önüne geçilmesi ve Gazze Şeridi'nin kültürel mirasını koruma çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 7 Ekim'de başlamasından bu yana, 103 hükümet merkezi tamamen tahrip edildi. Saldırılarda 67'si hizmet dışı olan 266 okul ciddi hasar aldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.