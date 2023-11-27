İsrail Saldırıları Sonucu Yaralanan Filistinliler Tedavi Bekliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanarak Endonezya Hastanesi'ne kaldırılan ancak oradan da tahliye edilerek Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir okula yerleştirilen Filistinliler tedavi olmayı bekliyor.

İsrail ordusunun yoğun bombardıman ve baskınlarının hedefi olan Endonezya Hastanesi 25 Kasım'da tamamen boşaltılmıştı.

Gazze'nin güneyindeki hastanelerde yeterli yatak sayısı olmaması ve kuzeydeki hastanelerin hizmet dışı kalmasının güneydeki hastanelerde oluşturduğu ekstra yük nedeniyle Endonezya Hastanesi'nden tahliye edilen hasta ve yaralıların çoğu okullara yerleştirildi.

Bunlardan biri de Refah kentindeki Cenin Okulu'ydu. Endonezya Hastanesinden buraya getirilen yaralılar ise yarım kalan tedavilerinin yapılmasını bekliyor.

Tedavisinin hemen yapılamaması nedeniyle bacağını kaybetti

Beyt Hanun beldesi sakinlerinden Semah Ebu Avde (33) 18 Kasım'da Gazze Şeridi'nde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı El-Fahura Okulu'na düzenlenen saldırıda bacağından yaralandı.

Saldırı sonrasında ambulansların olay mahalline ulaşamaması nedeniyle 3 saat boyunca kan kaybeden Ebu Avde, daha sonra getirildiği Endonezya Hastanesi'nde de yoğunluk nedeniyle 4 saat doktorların kendisine müdahale etmesini bekledi.

Tüm bu gecikmeler nedeniyle kangren olan bacağı kesilen Ebu Avde, 10 gündür tedavi görmediğini ve kullandığı ağrı kesicilerin geceleri uyumasına bile yardım etmediğini dile getirdi.

Kuzeyden güneye giderken yolda İsrail askerleri tarafından 6 saat askeri kontrol noktasında bekletildiğini kaydeden Ebu Avde, "Herkesi tek tek aradılar. Bizi sorguya çektiler. Bacağımın durumunu hiç umursamadılar bile." dedi.

Güneydeki hastanelerin zaten yetersiz olan yatak kapasitesinin, artan hasta sayısıyla daha da yetersiz hale geldiğini söyleyen Ebu Avde, kesilen ayağının yarım kalan tedavisi için hastaneye gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Yerlerde sürüklendi

Ali el-Mağribi ise saldırılarda ölenleri defnederken gerçekleşen bombardımanda, bacağından yaralandı ve Endonezya Hastanesi'ne nakledildi.

Ancak bombardıman hastanede de peşini bırakmadı. Kaldığı odanın hedef alındığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti ancak o kurtuldu.

Mağribi'nin yaşadığı sıkıntı bununla da bitmedi. Hastanenin boşaltılması üzerine güneye doğru yola çıkan Mağribi, İsrail askerlerinin kötü muamelesine maruz kaldı.

"Beni yerlerde sürüklediler ve bir saat boyunca sorguya çektiler." diyen Mağribi, çok ağrısı olduğunu ve tedavi olmak istediğini söyledi.

Soğukta bekletildiler

Endonezya Hastanesi'nden Cenin Okulu'na getirilen bir diğer yaralı Mahmud Hasenat da İsrail askerlerinin yolda soğukta onları uzun süre beklettiğini ve sorguya çektiğini anlattı.

Eşi ve kızı ölen kendisi de yaralanan Hasenat, 8 yaşındaki oğluyla birlikte Refah'taki Cenin Okulu'na geldiğini ancak vücudundaki yaraların tedavi edilebilmesi için hastaneye gitmesi gerektiğini belirtti.

Hastalar, tıbbi donanımı olmayan araçlarla tahliye edildi

İsrail ordusunun, hastaneyi ablukaya aldığını ve oksijen ünitesini vurduğunu belirten Endonezya Hastanesi Acil Servis Şefi Muhammed Şaban ise "Oksijen ünitesinin vurulması nedeniyle her gün yoğun bakımdaki 5-6 hastayı kaybettiklerini" anlattı.

Daha sonra İsrail ordusunun, hastanenin boşaltılmasını ve hastaların güneye nakledilmesini istediğini kaydeden Şaban, Kızılhaç ile iletişime geçtiklerini, hastaların tıbbi donanımı olmayan araçlarla taşındığını ve bu nedenle sağlık durumlarının kötüleştiğini dile getirdi.

"Güneye göç ederken tıbbi bakıma ihtiyacı olan hastalarla 5 saat yolda kaldık. İsrail askerleri bizi teftiş etti, saldırdı ve acımasız bir şekilde sorguya çekti. İlk yardım görevlilerini alıkoydu." diyen Şaban, güneydeki hastanelerin dolu olması nedeniyle hasta ve yaralıları gerekli tıbbi donanıma sahip olmayan bir okula yerleştirmek zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi.