İsrail Saldırıları Sonrası Lübnan'dan 315 Yabancı Türkiye'ye Ulaştı
İsrail'in Lübnan'daki saldırılarından kaçan 315 yabancı uyruklu, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na ulaştı ve Türkiye'deki havalimanlarına yönlendirilecekler.
İSRAİL'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan 315 yabancı uyruklu, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.
İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı yabancı ülke vatandaşları, bindirildikleri gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 315 kişi, işlemlerinin tamamlanmasından sonra minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.