İsrail polisinden gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a fiziki müdahale

Günlerdir Gazze'yi abluka altına alan ve bölgedeki sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, bölgede olan biteni duyurmaya çalışan basın mensuplarına da zaman zaman müdahale ediyor. Bu anlamda İsrail polisinin hışmına uğrayan son isim gazeteci Mehmet Akif Ersoy oldu.

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken basın mensupları da bölgede olan biteni servis etmeye çalışıyor. Bu anlamda tahammülsüz oldukları gözlenen İsrail polisi, son olarak gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a canlı yayında fiziki müdahalede bulundu.

İKNA ETMEYİ BAŞARAMADI

Bir süre konuşup polis memurunu ikna etmeye çalışan Mehmet Akif Ersoy, bunda başarılı olamayınca yayını noktalamak zorunda kaldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.