İsrail parlamentosuna hitap eden Trump, isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü

İsrail parlamentosuna hitap eden Trump, isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü
İsrail parlamentosuna hitap eden Trump, isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü
Mısır'daki zirve öncesinde İsrail Meclisi'nde bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirveye atıfta bulunan Trump "Dünyanın en önemli insanlarıyla görüşmelerimiz sürecek. Bazıları gerçekten çok iyi insanlar... Ve bizim bu süreçlerde çok büyük yardımcımız oldular" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşma sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Mısır'daki zirveye atıfta bulunan ve geç kaldığını ifade eden Trump, konuşması sırasında isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

"ÇOK BÜYÜK YARDIMCIMIZ OLDULAR"

"Dünyanın en önemli insanlarıyla görüşmelerimiz sürecek" diyen Trump "Bazıları gerçekten çok iyi insanlar... Ve bizim bu süreçlerde çok büyük yardımcımız oldular. Çok geç kaldım. Ben oraya gidene kadar onlar ayrılmış olabilir ama yine de şansımız deneyeceğim" ifadelerine yer verdi.

UÇAKTA DA BENZER İFADELER KULLANDI

Sabah saatlerinde de uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bu arada Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var" dedi.

Olgun Kızıltepe
