İsrail Ordusundan Lübnan'ın Sur Kentine Hava Saldırısı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırının hedefinin Hizbullah'ın altyapısı olduğu bildirildi.

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki Tora ve Abbasiye arasındaki bölgeye, insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırının ardından, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise gerçekleştirilen saldırının hedefinin Hizbullah'ın altyapısı olduğu iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
