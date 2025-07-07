İsrail Ordusu Yemen'de Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusu Yemen'de Hava Saldırıları Düzenledi
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordunun Yemen'de 'Siyah Bayrak' operasyonu kapsamında çeşitli hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Hedefler arasında Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanları ile Husilere ait önemli yapılar bulunuyor.

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun 'Siyah Bayrak' adı verilen saldırı kapsamında Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Husilerin kullandığı 'Galaxy Leader' gemisine şiddetli saldırılar düzenlediğini bildirdi. Katz, "Husiler, eylemlerinin bedelini ağır şekilde ödemeye devam edecekler" dedi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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