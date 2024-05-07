İsrail ordusu tarafından evi yıkılan Filistinli yaşlı adam askerlere ezan okuyarak tepki gösterdi

İsrail ordusunun iş makineleriyle zorla evini yıktığı Filistinli yaşlı bir adam askerlerin karşısında ezan okudu.

Batı Şeria'nın Masafer Yatta bölgesini işgal eden İsrail askerlerinin zulmüne bir yenisi daha eklendi. El Halil'in güneyinde yer alan bölgede ikamet eden Filistinli yaşlı bir adam, evini yıkan İsrail askerlerinin karşısında ezan okudu. Bu yolla işgale direnen yaşlı adamın videosu sosyal medyada beğeni topladı.

REFAH İSRAİL ORDUSUNUN HEDEFİNDE

Öte yandan Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam edeceğini açıkladı. Dün akşam saatlerinde bölgeye hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, bugün sabah saatlerinde ise Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafının ele geçirildiğini bildirdi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybının 34 bin 789'a, yaralı sayısının ise 78 bin 204'e yükseldiği aktarıldı.