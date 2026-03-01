Haberler

İsrail: Tahran'a yeni saldırı başlattık

İsrail: Tahran'a yeni saldırı başlattık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıyı açıkladı ve hedeflerinin hükümet binaları olduğunu belirtti.

İSRAİL ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail ordusu, son ABD- İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez İran'ın başkenti 'Tahran'ın kalbine' saldırdığını duyurdu. İsrail ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, hedeflerinin hükümet binaları olduğu belirtilerek, saldırıların hava üstünlüğü kurma üzerine odaklandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
İran Dışişleri Bakanlığı: Komşularımız hedefimiz değil

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Pezeşkiyan'dan ilk tepki: Hamaney'in ölümü cevapsız kalmayacak
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu

Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

Halefi açıkladı: Hamaney ekstra güvenlik önlemi almadı