İsrail Ordusu, Suriye Genelkurmay Başkanlığı'nı Vurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri, Şam'daki Suriye Genelkurmay Başkanlığı karargahına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırının siyasi talimatlar doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.
İSRAİL ordusu, Suriye Genelkurmay Başkanlığı'nı vurduğunu açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Şam'daki Suriye Genelkurmay Başkanlığı karargahının giriş kapısına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda saldırı düzenliyor ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya