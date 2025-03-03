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İsrail Ordusu Suriye Ordusu'na ait tesise saldırdı

İsrail Ordusu Suriye Ordusu'na ait tesise saldırdı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Lazkiye'nin Kırdaha ilçesindeki Suriye ordusuna ait bir silah deposunu hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail Ordusu Lazkiye kentine bağlı Kırdaha ilçesinde Suriye ordusuna ait silah deposunun bulunduğu tesise saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle, Lazkiye kentine bağlı Kırdaha ilçesinde Suriye ordusuna ait silah deposunun bulunduğu tesisin vurulduğu belirtildi.

SURİYE BASINI AÇIKLAMAYI DOĞRULADI

Öte yandan Suriye basınında çıkan haberlerde ise İsrail uçaklarının yerel saatle 20.35 sularında Tartus'taki hava savunma alayına saldırı düzenlendiği aktarıldı. Saldırıda, askeri noktadaki radar sisteminin hedef alındığı kaydedildi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

suriyeden ve bizden çıt yok ne hikmetse

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Tayyipin yardımıyla büyük israil kurulacak akp liler toprağın altında kurtaramaz sizi tayyip

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