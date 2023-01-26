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BBC

İsrail Ordusu'nun Cenin'deki saldırısında 9 Filistinli öldü

Dünya Haberleri

İsrail Ordusu'nun Cenin'deki saldırısında 9 Filistinli öldü

Filistinli yetkililer, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine İsrail Ordusu'nun düzenlediği saldırı sonucu aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu dokuz Filistinli'nin öldüğünü açıkladı.

Filistinli yetkililer, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine İsrail Ordusu'nun düzenlediği saldırı sonucu aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu dokuz Filistinli'nin öldüğünü açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanı Cenin'deki durumun "kritik" olduğu uyarısında bulunurken, çok sayıda yaralı da bulunduğunu ve ambulansların yaralılara ulaşamadığını belirtti.

Bakan ayrıca, bir hastanedeki çocuk hastalıkları kliniğinin İsrail'in attığı biber gazından etkilendiğini belirtti.

İsrail Ordusu, saldırıyla ilgili pek ayrıntı vermezken, İsrail medyası ordunun "Filistinli militanların planladığı büyük bir saldırıyı önlemek için harekete geçiğini" savundu.

Hamas ve İslami Cihat örgütleri, İsrail Ordusu'nun birçok kez baskın yaptığı Cenin'de İsrail birlikleriyle çatıştığını açıkladı.

İsrail Ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürürken, bölgedeki gerilim son gülerde artmıştı.

Batı Şeria'daki İsrail baskınları sonucu yıl başından bu yana aralarında sivillerin de bulunduğu en az 29 kişiöldü.

Geçen yıl da bölgede 150'den fazla Filistinli öldürülürken, Filistinlilerin İsraillere saldırıları sonucu aralarında sivil, asker ve polislerin de bulunduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

BBC

Batı Şeria Filistin İsrail Dünya Haberler

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