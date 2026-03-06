İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bomba yağdırdı

Lübnan'daki kara işgalini genişletme kararı alan İsrail'in ülkeye yönelik havadan ve denizden gerçekleştirdiği yoğun saldırılar da sürüyor.

BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

Son olarak İsrail ordusu, başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail saldırılarında Dahiye'nin Hureyk Mahallesi hedef alındı. İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada ise Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bölgedeki altyapı hedeflerinin hedef alındığı bildirildi.

DAHİYE'DEKİ MAHALLELER İÇİN SÜRGÜN EMRİ VE SALDIRI TEHDİDİ YAYINLANMIŞTI

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee söz konusu saldırıdan önce yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu. "Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istemişti. İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye, yaralıların ise 638'e yükseldiğini açıklamıştı.