İsrail, Lübnan'a kara operasyonu başlattı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerine karşı sınırlı bir kara harekatı başlattığını duyurdu. Harekat, kuzey İsrail halkı için güvenlik katmanı oluşturma amacı güdüyor. Lübnan'daki çatışmalar sonucunda 850'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah mevzilerine karşı "sınırlı kara harekatı" başlattığını açıkladı.

Telegram üzerinden yapılan açıklamada, "askeri birliklerin ileri savunma bölgesini güçlendirme" amacıyla hareket ettiği ifade edildi.

Harekatın "savunma" amaçlı olduğu ifade edildi ve "bu sayede kuzey İsrail halkı için ek bir güvenlik katmanı oluşturulacaktır" denildi.

Lübnan'da bulunan Hizbullah, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası İsrail'e karşı saldırı düzenlemişti.

İsrail sonrasında Beyrut dahil ülke içinde örgüte ait hedeflere hava saldırıları başlattı.

İsrail, kara harekatından önce Lübnan'ın güneyini ülkenin geri kalanına bağlayan bir dizi köprü ve yola saldırılar düzenledi.

Hizbullah ise sınıra yakın bölgelerdeki İsrail güçlerini hedef aldığını açıkladı.

Özellikle sınırın Lübnan tarafındaki Khiam kasabası, savaşın başlamasından sonra İsrail güçlerinin ilerlediği ilk noktaydı.

İsrail ordusu savaşın başlangıcından bu yana Lübnan'ın güneyindeki geniş alanlar için tahliye uyarıları yayınladı.

Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırılarının ülke genelinde şu ana kadar en az 850 kişinin ölümüne yol açtığını, yüzbinlerce insanın yerinden edildiğini söyledi.

BBC
