İsrail Ordusu Lübnan'da Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü
İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın Nebatiye kentindeki El-Hardeli yolunda bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya