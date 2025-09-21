Haberler

İsrail Ordusu Lübnan'da Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü

İsrail Ordusu Lübnan'da Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü
İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye kentinde seyir halindeki bir araca insansız hava aracı ile hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın Nebatiye kentindeki El-Hardeli yolunda bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
