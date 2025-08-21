İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırı Düzenledi: 7 Yaralı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde El-Huş beldesinde bir araca insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişi yaralandı.

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan El-Huş beldesinde bir araca saldırı düzenlediği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, El-Huş beldesine düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
