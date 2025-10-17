İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü, 7 Yaralı
Lübnan basını, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda, Baalbek kentinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, farklı noktalarda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya