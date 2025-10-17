Haberler

İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü, 7 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırılar, Nebatiye, Sayda, Mercayun, Bint Cubeyl ve Baalbek'te gerçekleşti.

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan basını, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda, Baalbek kentinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, farklı noktalarda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
