İsrail Ordusu Katar'da Hamas Yetkililerini Hedef Aldı

İsrail ordusu, İsrail'in 9 Eylül Salı günü Katar'daki Hamas yetkililerini hedef aldığını duyurdu; Katar yönetimi saldırıyı uluslararası hukukun ihlâli şeklinde nitelendirerek kınadı.

İsrail Ordusu'nun açıklamasında "Yıllardır Hamas lider kadrosunun bu üyeleri terör örgütünün operasyonlarına liderlik etti ve 7 Ekim'deki acımasız katliamdan doğrudan sorumlulular. Ayrıca İsrail devletine karşı savaşı yönetiyorlardı" denildi.

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayanarak saldırının Gazze müzakerelerini yürüten yetkilileri hedef aldığını bildirdi.

İsrail basını da üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdıkları haberlerinde saldırının, Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el Hayya'nın da aralarında olduğu üst düzey yetkilileri hedef aldığını duyurdu.

İsrail Kanal 12 televizyonu İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde saldırıya ABD Başkanı Donald Trump'ın yeşil ışık yaktığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mejid el Ensari X platformundaki paylaşımında "Katar Devleti, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın siyasi bürosunun bazı üyelerinin kaldığı meskun mahali hedef alan korkakça İsrail saldırısını güçlü bir şekilde kınıyor" dedi.

Katar, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde arabulucuk yapıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü 4 Eylül'deki açıklamasında "terör örgütlerinin Ortadoğu'daki herhangi bir lideri ya da üyesi güvende olmayacak" demişti.

Böylece İsrail ilk kez Katar'da bir hava saldırısı düzenlemiş oldu.