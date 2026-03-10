İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş Orta Doğu'daki gerilimi her geçen gün daha da artırırken, çatışmaların bölge geneline yayılabileceği endişesi güçleniyor. İran'ın bölgedeki en güçlü müttefiklerinden biri olan Hizbullah'ın da savaşın parçası haline gelme ihtimali konuşulurken, İsrail cephesinden dikkat çeken bir hazırlık haberi geldi.

HEDEF BU KEZ LÜBNAN

İsrail ordusunun, Lübnan merkezli Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekâta hazırlandığı bildirildi. İngiliz gazetesi Financial Times'ın haberine göre, İsrail yönetimi kuzey sınırında artan gerilim nedeniyle kapsamlı ve uzun soluklu bir operasyon planı üzerinde çalışıyor.

UZUN SÜRELİ ASKERİ HAREKAT BEKLENİYOR

Haberde, İsrail ordusunun Hizbullah'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı hedefleyen geniş çaplı bir strateji hazırladığı belirtildi. Planın yalnızca kısa süreli hava saldırılarıyla sınırlı kalmayacağı, kara unsurlarını da içerebilecek uzun süreli bir askeri operasyonu kapsayabileceği ifade edildi.

İsrail'in özellikle Lübnan sınırı boyunca Hizbullah'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesini ciddi bir tehdit olarak gördüğü belirtiliyor. İsrail ordusunun son dönemde kuzey cephesinde askeri hazırlıklarını artırdığı ve birliklerini bölgeye kaydırdığı da haberde yer aldı.

HİZBULLAH'IN FÜZE ALTYAPISINI HEDEF ALACAKLAR

Financial Times'a konuşan bazı güvenlik kaynakları, İsrail yönetiminin Hizbullah'la yaşanan gerilimin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceği ihtimaline karşı hazırlık yaptığını aktardı. Kaynaklara göre Tel Aviv yönetimi, olası bir çatışmada Hizbullah'ın füze altyapısını hedef alan kapsamlı bir askeri plan üzerinde çalışıyor.

Öte yandan İsrail ile Hizbullah arasında son aylarda sınır hattında sık sık karşılıklı saldırılar yaşanıyor. İsrail ordusu zaman zaman Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlerken, Hizbullah da İsrail'e roket ve füze saldırılarıyla karşılık veriyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 486'ya, yaralı sayısı ise 1313'e yükseldi.

Uzmanlar, İsrail'in Hizbullah'a yönelik uzun süreli bir operasyon hazırlığında olmasının ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşın yeni bir cepheye yayılma riskini artırabileceğini ve bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceğini belirtiyor.