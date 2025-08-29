İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail ordusu, işgal ve Filistinlileri zorla yerinden etme doğrultusunda Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ordudan gelen son açıklamada işgalin ilk aşamasının başladığı aktarılırken " Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonları yürütüyoruz" ifadesi kullanıldı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLECEK

İşgal etmeyi planladığı Gazze kentinin doğusunda saldırılarını artıran İsrail ordusu, bölgede bulunan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla yerinden etmeyi hedefliyor.

"TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ"

Cuma günü erken saatlerde İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin Tel Aviv yönetiminin saldırılara verdiği sözde "insani aradan" çıkarıldığı belirtilmiş ve işgal edilmesi planlanan Gazze kenti, "tehlikeli savaş bölgesi" olarak nitelendirilmişti.

Bu kararın ardından İsrail ordusunun Gazze kenti başka olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını daha da yoğunlaştırması bekleniyordu.

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.