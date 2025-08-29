İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı
Haber Videosu

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze kentinin topyekün işgaline onay vermesinin ardından bölgeye yönelik saldırılarda ilk aşama başladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Gazze kentinin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonlar yürütüyoruz" ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusu, işgal ve Filistinlileri zorla yerinden etme doğrultusunda Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ordudan gelen son açıklamada işgalin ilk aşamasının başladığı aktarılırken " Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonları yürütüyoruz" ifadesi kullanıldı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLECEK

İşgal etmeyi planladığı Gazze kentinin doğusunda saldırılarını artıran İsrail ordusu, bölgede bulunan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla yerinden etmeyi hedefliyor.

"TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ"

Cuma günü erken saatlerde İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin Tel Aviv yönetiminin saldırılara verdiği sözde "insani aradan" çıkarıldığı belirtilmiş ve işgal edilmesi planlanan Gazze kenti, "tehlikeli savaş bölgesi" olarak nitelendirilmişti.

Bu kararın ardından İsrail ordusunun Gazze kenti başka olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını daha da yoğunlaştırması bekleniyordu.

İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım

İtirafçı Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşmazsan...
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAhmedow Massacre:

kansız oeları inşallah karşı karşıya geliriz size gücün ne olduğunu gösteririz

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf kahraman:

bugün cuma biz müslümanlar hutbede sadece dua ettik çıkışta herkes keyfine ticaretine baktı kabul ediyorum namaz Allah'a olan borcumuz ancak kardeşlerimiz orda yerlerinden edilirken cuma namazı ne kadar kabul olur merak ediyorum

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

TÜM İSLAM ALEMİNİ BİRLEŞİP GELSE YİNEDE KAZANAN İSRAİL OLACAK.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmekli:

Kavimlerin helakı belgeselini seyret. Çok biliyon

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

HAMAS ile başa çıkamayan siyonistler yine yıkılacaksınız rezil oldunuz dünyaya

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Elma:

Bizimde başlamamız kaçırlmaz hale geldi yallah diyelim kınamadan

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış

Katliam gibi kazada yeni görüntü! Şoför saniyeler önce bakın ne yapmış
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Alkollü yakalandı, ehliyetine el konulunca inanılmaz sözler sarf etti

İnanılmaz anlar! Alkollü kadının söyledikleri polisleri şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.