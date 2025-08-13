İsrail Ordusu Gazze İşgali İçin Planı Onayladı

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Güvenlik Kabinesi'nin aldığı Gazze kentinin işgali kararına ilişkin saldırı planının 'ana çerçevesini' onayladığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bu sabah ordu komuta kademesi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilileriyle Gazze kentinin işgal planının ana hatlarını ele almak üzere bir araya geldiği kaydedildi. Açıklamada, "Gazze'de sonraki aşamalar için planın ana çerçevesi, siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda sunuldu ve onaylandı" ifadeleri kullanıldı.