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İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine attığı roketlere yanıt olduğu belirtildi.

İSRAİL ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah'a ait bir altyapı tesisini hedef aldığını öne sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz tarafından yapılan ortak açıklamada ise saldırının bu sabah Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine roket atmasına yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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