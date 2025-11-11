İsrail Meclisi, Filistinli Tutukluların İdam Cezasını Öngören Tasarıyı Kabul Etti

FİLİSTİNLİ tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısının, İsrail Meclisi'nde düzenlenen ilk oylamada kabul edildiği bildirildi.

Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ilk oylamada kabul edildi. Oylamada 120 milletvekilinden 39'u 'evet', 16'sı 'hayır' oyu kullandı. Tasarının yasalaşması için Meclis'teki üç oylamadan geçmesi gerekiyor.

Yasa tasarısı, bir İsrailliyi 'milliyetçi nedenlerle' öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor. Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde bu madde Filistinliyi öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısının ilk oylamasının kabulünün ardından Meclis'te tatlı dağıttı.