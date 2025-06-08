İsrail, 'Madleen' Yardım Gemisinin Gazze'ye Ulaşımını Engellemeye Karar Verdi

İsrail, 'Madleen' Yardım Gemisinin Gazze'ye Ulaşımını Engellemeye Karar Verdi
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 'Madleen' gemisinin Gazze'ye ulaşmasını engellemek için orduya harekete geçmeleri talimatını verdi ve deniz ablukasının ihlalini kabul etmeyeceklerini duyurdu.

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, ordudan yardım malzemeleri taşıyan 'Madleen' gemisinin Gazze'ye ulaşmasını engellemesini emretti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İtalya'dan yola çıkan ve içinde 12 aktivistin yer aldığı 'Madleen' yardım gemisinin Gazze'ye ulaşmasını önlemek için orduya harekete geçme talimatını verdiğini bildirdi. Katz, "İsrail Devleti, Gazze'ye uygulanan deniz ablukasının hiç kimsenin ihlal etmesine izin vermeyecek" dedi.

Katz, aktivistlere yönelik olarak ise "Geri dönmelisiniz çünkü Gazze'ye ulaşamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

'Madleen' gemisi, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere ve içinde Türk aktivist Şuayb Ordu ile İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de yer aldığı 12 aktivistle birlikte 1 Haziran'da İtalya'dan yola çıkmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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