İsrail, Madleen Gemisi'ndeki Türk Gönüllüyü Sınır Dışı Ediyor

İSRAİL'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk vatandaşı gönüllü Şuayb Ordu'nun, bugün İsrail'den Almanya'ya sınır dışı edileceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından dün yapılan açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Ordu ve avukatlarıyla temas halinde olduğu belirtildi. Açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın durumunun yakından takip edildiği ve süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli şekilde bilgilendirildiği aktarıldı.