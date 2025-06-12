İsrail, Madleen Gemisi'ndeki Türk Gönüllüyü Sınır Dışı Ediyor
İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk vatandaşı gönüllü Şuayb Ordu'nun Almanya'ya sınır dışı edileceği açıklandı. Türkiye'nin İsrail'deki büyükelçiliği, Ordu'nun durumunu takip ediyor.
İSRAİL'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk vatandaşı gönüllü Şuayb Ordu'nun, bugün İsrail'den Almanya'ya sınır dışı edileceği açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından dün yapılan açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Ordu ve avukatlarıyla temas halinde olduğu belirtildi. Açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ayrıca Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın durumunun yakından takip edildiği ve süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli şekilde bilgilendirildiği aktarıldı.