İsrail, Macron'un Ziyaretini Reddetti

İsrail, Macron'un Ziyaretini Reddetti
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesini ziyaretini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Saar, Macron'un ziyareti için Filistin Devleti'ni tanıma girişiminin sona ermesini şart koştu.

İSRAİL Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i ziyaretini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştüğü bildirildi. Saar görüşmede Paris'in, Filistin Devleti'ni tanıma girişimini sürdürdüğü sürece Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i ziyaret edemeyeceğini belirtti.

Açıklamada, görüşmede Gazze ile Lübnan'daki son durum, İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması ve Ukrayna'daki savaşın ele alındığı kaydedildi.

