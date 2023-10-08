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İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu atışlarına yeniden başladı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ne yönelik topçu atışlarının yeniden başladığı belirtildi. İsrail topçu birliklerinin, Lübnan'ın Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ni topçu atışları ile vurduğu ifade edildi.