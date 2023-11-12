İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılara karşılık savaş uçaklarıyla Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu. Hedefler arasında askeri altyapı da bulunuyor.

İsrail, Lübnan'dan yapılan saldırılara karşılık Hizbullah'a hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılara karşılık savaş uçaklarıyla Hizbullah'a ait "hedefleri" vurduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan bugün yapılan saldırılara karşılık Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Vurulan yerler arasında Hizbullah'a ait "askeri altyapının" da olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Dovev bölgesine tanksavar füzesiyle saldırı düzenleyen grubun da hedef alındığı aktarıldı.

Kısa süre önce Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine havan mermileri atıldığı ve saldırıları gerçekleştiren grupların vurulduğu kaydedildi.

İsrail'in kuzeyinde yeniden sirenler çaldı

Öte yandan İsrail ordusu, İsrail'in kuzeyinde yeniden sirenlerin çaldığını bildirirken henüz daha fazla detay paylaşılmadı.

Lübnan topraklarından bugün İsrail'in kuzeyine düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 6 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Ayrıca, saldırılar nedeniyle Lübnan'da 1'i gazeteci, 3'ü çocuk 14 sivil, İsrail'de de 2 sivil hayatını kaybetti.