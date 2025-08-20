İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti

İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, "Gazze'yi işgal planının ilk aşamasının başladığını açıkladı. Plan kapsamında İsrail ordusu, Gazze ve çevresini kontrol altına aldı.

İsrail işgal planında ilk aşamaya geçti, ordu Gazze ve çevresini kontrol altına aldı.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KONTROL ALTINA ALDI

Gazze'deki saldırılarını tüm dünyanın gözü önünde sürdüren İsrail, işgal planını genişletti. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze'yi işgal planında ilk aşamanın başladığını duyurdu. Plana göre, İsrail ordusu, Gazze ve çevresini kontrol altına aldı.

SAVUNMA BAKANI, PLANI ONAYLADI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığı duyuruldu. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, gece Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali üzerine yapılan toplantının ardından Bakan Katz, bu sabah ordunun işgal planını onayladı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ GÜNEYE SÜRÜLECEK

Savunma Bakanı Katz'ın kenti işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkları da onayladığı aktarıldı.

PLANIN İSMİ "GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI II"

Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" verildiği duyuruldu. İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.

60 BİN YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in dün gece Gazze kentini işgal planını Savunma Bakanı Yisrael Katz'a sunmasının ardından alınan kararla ilerleyen günlerde 60 bin yedek asker silah altına alınacak.

Göreve çağrılacak yedek askerlerin tamamının Gazze kentini işgal saldırılarına katılmasının öngörülmediği belirtilirken kente işgal saldırılarının sürmesi halinde ordudaki yedek asker sayısının 130 bine çıkması bekleniyor. Söz konusu karar, Savunma Bakanı Katz'ın Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali planının görüşüldüğü toplantı sonrası geldi.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıKerim Girgin:

ALLAHın gazabı üzerinize olsun..

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Nothingness:

Allah ın gazabı diye bir şey yok. Allah Allah dır. Allah ANLAM dır. Anlam ın gazabı olamaz. Allah .. AKTİF hale getirilebilen bir şeydir eğer gazabı olan kullar gazaplarını DOĞRUCA kullanırlarsa kimseye ve hiç bir şeye zarar vermeden. Hiç bir şeyi İNCİTMEDEN.

yanıt1
yanıt8
Haber YorumlarıSadi:

Allah Hamas'ın ve Gazzeli Müslümanların yar ve yardımcısı olsun ordularıyla onları korusun

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Nothingness:

Allah yardımcı olur ancak .. kendileride bir şey yapmalıki Allah görsünkü.. YAŞAMAK istiyorlar. Mesela mahsuzdan ABD bayraklarını SEVİYOR gibi yapmalılar.

yanıt2
yanıt8
Haber Yorumlarıgunay yanug:

REİS ARTIK YETTİ .....GAZZENİN HESABINI ALLAHA VERECEĞİZ. CEHENNEMLİK OLDUK SAYENDE

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

diyemez bir şey

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıKainat ve Nothingness:

Gazeliler kendi kendilerini kurtarmalı.. mahsuzdan ABD yi seviyor gibi yaparak. Atasözü derki.. Ayıya Dayı demelisin taaki köprüyü geçdin. Diğer atasözü derki Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.

yanıt0
yanıt8
Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

kinayalim hemen cabuk

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat Güngörür:

haydi hep beraber kınayalım

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Götürdüğü usta tarafından perte çıkartılan 15 milyonluk aracın sahibi konuştu

Usta tarafından perte çıkartılan Ferrari'nin sahibi konuştu
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City'e transfer ediyor

Süper Lig devinin yıldız oyuncusunu Hull City'e transfer ediyor
Nijerya'da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi

Camiye saldırıda can kaybı korkunç boyutlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.