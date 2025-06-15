İsrail, İsfahan'daki Nükleer Tesisini Vurdu

İSRAİL Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsfahan'daki nükleer tesisi vurduklarını bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsfahan'daki nükleer tesisi vurduklarını belirtti. Adraee, "Bu, saldırılarımızdan kaçmayan stratejik ve önemli bir tesistir. İran rejiminin stratejik yeteneklerine, özellikle nükleer projeyle ilgili olanlara güçlü darbeler indirmeye devam ediyoruz" dedi.