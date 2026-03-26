İran'dan 15 maddelik plana yanıtlar: 'Suikastler sona ermeli'

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran Devrim Muhafızları'na bağlı donanma komutanının ve bazı üst düzey yetkililerin öldürüldüğünü iddia etti.

Katz, hayatını kaybeden Alireza Tangsiri'nin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından doğrudan sorumlu olduğunu öne sürdü.

Karşılıklı saldırılar sürerken olası müzakereler başlığı için de açıklamalar geliyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin teklifinin "tek taraflı ve adaletsiz" olduğunun düşünüldüğünü kaydetti.

Aynı yetkili 25 Mart akşamı İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in temsilcisi dahil yetkililerin teklifi değerlendirdiğini söyledi.

Washington'un "gerçekçi" olması halinde ileriye dönük bir yolun hala bulunabileceğini söyleyen bu yetkili, "belirsiz" bir plan sunulduğunu ve planın bu haliyle başarı için asgari koşulları karşılamadığını ifade etti.

Reuters'a konuşan yetkili, Türkiye ve Pakistan'ın, İran ile ABD arasında ortak zemin oluşturulmasını sağlamak için çalıştığını da kaydetti.

Arakçi ve Kalibaf

İsrail'in, Pakistan'ın talebi üzerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın hedef listesinden çıkardığı da bildiriliyor.

Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, Pakistan'ın söz konusu iki ismin öldürülmesinin olası bir barış anlaşması girişimlerine zarar vereceği uyarısında bulunduğunu aktardı.

İran yönetiminin Beyaz Saray'ın verdiği yanıtta, "suikast eylemleri sona ermeli" şartı da yer alıyor.

Devrim Muhafızları'na yakın Tasnim haber ajansı, "bilgili bir yetkiliye" atıfta bulunarak, İran'ın şartlarının şunlar olduğunu bildiriyor:

Tasnim'e konuşan yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğini kullanmasının ülkenin "doğal ve yasal hakkı" olduğunu söylediği bildiriliyor.