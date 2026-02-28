İsrail, öldürülen üst düzey İranlı yetkililerin isimlerini duyurdu

İsrail, İran'a yönelik operasyonlar kapsamında öldürüldüğünü ileri sürdüğü üst düzey İranlı yetkililerin isimlerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, İran'ın askeri ve güvenlik bürokrasisinde kritik görevlerde bulunan isimlerin hedef alındığı belirtildi.

AÇIKLANAN İSİMLER DİKKAT ÇEKİCİ

İsrail kaynaklarına göre operasyonda hayatını kaybettiği bildirilen isimler arasında İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade ileDevrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur'un da olduğu iddia ediliyor.

Açıklanan isimler ise şöyle:

Muhammed Pakpur – Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı

Ali Şamhani – Hamaney'in Güvenlik Danışmanı

Muhammed Şirazi – Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in Askeri Ofis Başkanı

Aziz Nasirzade – İran Savunma Bakanı

Salah Asadi – Hava Savunma İstihbarat Başkanı

Reza Mozaffari-Nia – Savunma Bakanlığı eski yetkilisi ve SPND eski Başkanı

Hüseyin Cebel Ameli – Savunma İnovasyon ve Araştırma Organizasyonu Başkanı

İRAN'DAN RESMİ DOĞRULAMA YOK

İsrail tarafından yapılan açıklamada operasyonun "İran'ın askeri kapasitesini felç etmeyi" amaçladığı ifade edilirken, söz konusu isimlerin ölümüne ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.