İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail İran'ın başkenti Tahran'da beş bomba yüklü araçla eş zamanlı olarak saldırı düzenledi. Reuters'ın geçtiği habere göre bu saldırılarda nükleer uzmanı 14 bilim insanı daha öldürüldü.
İsrail İran'ın başkenti Tahran'da saldırılarını sürdürüyor. MOSSAD son olarak Tahran'da bomba yüklü araçlarla saldırı düzenledi.
İRAN'IN 14 NÜKLEER UZMANI BİLİM İNSANI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Reuters, beş bomba yüklü araçla eş zamanlı düzenlenen saldırılarda İran'ın nükleer uzmanı 14 bilim insanının daha öldürüldü haberini geçti.
İSRAİL, İRAN'IN NÜKLEER UZMANLARINI HEDEF ALIYOR
Öte yandan dün İran basınında yer alan haberlerde, İsrail'in saldırılarında 3 nükleer bilim insanının daha hayatını kaybettiği belirtilmişti. Haberlerde, "Siyonist rejimin gerçekleştirdiği saldırıda, İranlı nükleer bilim insanları Ali Bekayi Kerimi, Mansur Askeri ve Seyyid Berci yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanılmıştı.
Ayrıca İsrail'in saldırıları sonucu 6 nükleer bilimci Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi yaşamını yitirmişti.