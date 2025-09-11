İsrail'in Yemen'e Düzenlediği Hava Saldırısında 35 Ölü

İSRAİL'in, Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine düzenlediği hava saldırılarında 35 kişinin yaşamını yitirdiği, 131 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf kentlerinde Husilere ait askeri hedeflere ve bir yakıt depolama tesisine saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise İsrail'in askeri tesisleri hedef aldıklarını belirten açıklamasını yalanlayarak, "İsrail, saldırılarda tamamen sivilleri hedef aldı" dedi. Seri, İsrail'in saldırısının karşılıksız ve cezasız kalmayacağını söyledi.