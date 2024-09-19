İsrail'in telefon patlatması 21 yıl önce Kurtlar Vadisi'nde işlenmiş! İşte o sahne

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye bomba yağdırıp on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, son birkaç gündür Lübnan'daki Hizbullah unsurlarına düzenlediği siber saldırılarda en az 32 kişiyi öldürüp 4000'den fazla kişiyi de yaraladı. Önce çağrı cihazlarını hedef alan İsrail, dün ise telsizlere siber saldırılar düzenleyip her birinin bomba gibi patlamasına neden oldu. Dünya gündeminde birinci sıraya oturan saldırıların 2003 yılında Kurtlar Vadisi'nin bir sahnesinde işlendiği ortaya çıktı

Yaşanan siber saldırıların ardından akıllara televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin 85. bölümü geldi. Dizide Samuel Vanunu karakteri aracıyla seyir halindeyken telefonuna bir mesaj geliyor. Mesajı alan Vanunu'nun telefonu bir anda patlıyor ve içinde olduğu aracı küle dönüyor. İsrail'in saldırılarından sonra Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne yıllar sonra tekrardan paylaşılmaya başlandı.