İsrail'in saldırıya hazırlandığı Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist: Korkumuz yok

İsrail saldırmaya hazırlandığı Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Dilek Tekocak, "Korkumuz yok. Üzerimizde çok sayıda dron var. Herhangi bir müdahale olursa bir mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz" dedi.

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, yüksek riskli bölgeye ulaşırken; İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu'na 7 ila 20 mil uzakta olduğu açıklandı.

YÜKSEL ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Ayrıca filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi. Filodaki aktivistler, 1 saat içinde İsrail müdahalesi beklediklerini aktardı. Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplandı. Aktivistler, İsrail müdahalesinde şiddet kullanmayacaklarını ifade etti.

TÜRK AKTİVİST MEYDAN OKUDU: KORKUMUZ YOK

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Aktivist Dilek Tekocak da CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e gönderdiği videoda, Gazze Filosu'nun alarm durumuna geçtiğini söyledi.

"Önümüzdeki 10 dakikalık mesafede 12 tane gemi olduğu söylendi" diyen Ocak, "Sabaha karşı taciz edilmiştik. Üzerimizde çok sayıda dron var. Bir müdahale olmasına karşı Sumud Filosu'nun tamamı alarm durumundayız. Şu an hiçbirimizde korku yok. Teyakkuz halindeyiz. Silahsızız, sivil bir inisiyatifiz. Herhangi bir müdahale olursa bir mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz.

"MÜDAHALE OLURSA BÜYÜK MEYDANALARA ÇIKIN"

Şu an güvertelerde can yeleklerimiz üzerimizde bekliyoruz. Bize bir müdahale olursa tüm insanları şehirlerindeki en büyük meydanlara, İstanbul'daki vatandaşları ise ABD konsolosluğunun önünde toplanmaya davet ediyorum. Dünyanın her yerindeki vicdanlı insanların da bir Sumud Filosu yolcusu olduğunu biliyoruz. O yüzden filoya bir müdahale olursa Gazze'yi ve Sumud'u gündemde tutmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.