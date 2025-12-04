Haberler

İsrail'in Han Yunus yakınlarındaki saldırısında ikisi çocuk beş kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Han Yunus yakınlarındaki saldırısında ikisi çocuk beş kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt Sahra Hastanesi, İsrail uçaklarının Han Yunus'ta yerinden edilmiş insanların çadırlarını hedef alması sonucunda iki çocuk ve iki kadın dahil beş Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırıda en az 32 kişi yaralandı.

Kuveyt Sahra Hastanesi sağlık görevlileri, İsrail uçaklarının Han Yunus'un batısında yerlerinden edilmiş insanların çadırlarını vurması sonucu ikisi çocuk ve ikisi kadın beş Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

En az 32 yaralının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Saldırılarda Gazze'nin kıyı bölgesi al-Mawasi vuruldu.

Sağlık ekipleri ölenlerin 46 ve 30 yaşlarında iki kadın, 36 yaşında bir erkek ve sekiz ve 10 yaşlarında iki erkek çocuk olduğunu söyledi.

İlk yardım ve kurtarma görevlileri BBC'ye, son aylarda yüzlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı çadırların bulunduğu El Necat kampından cenazeleri çıkardıklarını açıkladı.

İsrail ordusu 3 Aralık günü erken saatlerde beş askerinin yaralanmasının ardından "bir Hamas teröristini vurduğunu" açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Hamas terör örgütü, Refah bölgesinde konuşlanmış İsrail birliklerine saldırarak ateşkes anlaşmasını bariz bir şekilde ihlal etti" denildi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gün içindeki açıklamasında "uygun şekilde karşılık verme" sözü vermişti.

Görgü tanıkları ilk saldırının el-Mawasi'de yerinden edilmiş insanların yaşadığı alanındaki bir çadırı hedef aldığını, ardından Kuveyt hastanesi yakınlarında patlamaların meydana geldiğini ve burada kalan aileler arasında paniğe yol açtığını söyledi.

Hamas İsrail'in eylemini barbarca, ayrım gözetmeyen ve 10 Ekim'de başlayan ateşkesi ihlal eden bir eylem olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail'in güneyine düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin öldüğü, 251 kişinin de rehin alındığı saldırıya karşılık olarak Gazze'ye saldırılarını başlatmıştı.

Bölgede Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığına göre, İsrail'in saldırıları sonucunda 70100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

BBC
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bu adamı kim durduracak?
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip olun
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bu adamı kim durduracak?
Aboubakar'dan çok konuşulacak Icardi-Osimhen kıyaslaması

Icardi mi yoksa Osimhen mi? Verdiği cevapla yıldız ismi ezip geçti
ABD'li senatörden Trump'a ağır sözler: Irkçı bağnaz, yabancı düşmanı, İslamofobik

Trump'ın çöp dediği senatörün dedikleri yenilir yutulur gibi değil
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı

Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez! Kaçışı böyle son buldu
Galatasaray'dan Fenerbahçeli yıldız için savcılığa suç duyurusu

G.Saray, Fenerbahçeli yıldız için savcılığa suç duyurusunda bulundu
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
Yasemin Ergene'den sosyal medyayı sallayan spor pozları

Yasemin Ergene, "spor" pozlarıyla yıktı geçti
Tedesco'dan En Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma

Tedesco'dan En Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma
Dünyanın en pahalısı! 27 katlı bu yapı plaza değil, bir kişinin evi

Dünyanın en pahalısı! 27 katlı bu yapı plaza değil, bir kişinin evi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.