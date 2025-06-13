İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti

İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti
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İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti
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İsrail ordusu gece yarısı İran'ı 200'den fazla savaş uçağıyla vurdu. 6 nükleer bilim insanının öldürüldüğü ve halen devam eden saldırılar sonrası İran, pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'ta ABD ile yapılacak olan nükleer müzakereleri iptal etti. Trump saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Umarım İran'la tekrar müzakere masasına otururuz" ifadesini kullanmıştı.

İsrail günlerdir devam eden tehditleri sonrası İran'ı gece saatlerinde 200 savaş uçağıyla vurdu. Düzenlenen 300'den fazla saldırıda İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı dahil çok sayıda kritik isim öldürüldü.

MÜZAKERE MASASINDAN KALKTILAR

İsrail'in nükleer tesisleri ve askeri üsleri hedef alan saldırıları sonrası İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. 6 İranlı nükleer bilim insanının öldürülmesinin ardından İran, ABD ile Pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılması planlanan nükleer müzakereleri iptal etti.

TRUMP: UMARIM TEKRAR MÜZAKERE MASASINA OTURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in gece yarısı İran'a düzenlediği saldırıların ardında yaptığı açıklamada "Umarım İran'la tekrar müzakere masasına otururuz" ifadelerini kullandı.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELERİ

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre durdurulan görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıademsakarr:

ulan bi rahat durun ak

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