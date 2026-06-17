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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 884'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 884'e yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 884 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 856 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSRAİL ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 884'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında 3 bin 884 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 856 kişi yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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