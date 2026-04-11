İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1953'e yükseldi

İSRAİL ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1953'e ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e, yaralı sayısının 6 bin 303'e yükseldiği bildirildi. İsrail'in Lübnan'a 8 Nisan'da eş zamanlı düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitirenlerin sayısının 357'ye, yaralı sayısının da 1223'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı