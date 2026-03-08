İsrail, Beyrut'taki bir otele hava saldırısı düzenledi: 4 ölü, 10 yaralı
İsrail'in Beyrut'taki bir otele düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıya ilişkin bilgileri paylaştı.
