İsrail, Beyrut'taki bir otele hava saldırısı düzenledi: 4 ölü, 10 yaralı

İsrail'in Beyrut'taki bir otele düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıya ilişkin bilgileri paylaştı.

İSRAİL'in, Lübnan'da bir otele düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki bir otele düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

